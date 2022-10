El PSIB de Pollença es presentarà en solitari a les eleccions municipals del 2023

En una reunió de l’assemblea de l’Agrupació Socialista de Pollença s’ha pres la decisió que el PSIB-PSOE es presenti en solitari en les pròximes eleccions municipals que se celebraran al maig del 2023. Tant al 2015 com al 2019 es varen presentar dins la coalició progressista Junts Avançam.

Des de l’Agrupació Socialista de Pollença han declarat que «la decisió ha estat presa després d'un llarg temps de reflexió i de valorar totes les opcions possibles. En aquest moment pensam que és la millor manera per aconseguir una majoria progressista a Pollença i recuperar el govern municipal».

Els socialistes de Pollença han afegit que «valoram de manera molt positiva formar part de la coalició Junts Avançam. Aquesta ha estat i és una eina imprescindible per fer valdre tot allò que uneix els partits d'esquerra que en formam part i que va permetre tenir un govern municipal que va posar les bases de la política transformadora, transparent i participativa del segle XXI que Pollença necessitava i necessita per assolir nous reptes polítics i socials».

«No ha existit cap discrepància o conflicte amb els companys de la coalició Junts Avançam, amb els quals hem meditat també aquesta decisió ja que tots estam d’acord que per damunt dels nostres interessos està l’interès de Pollença i els partits hem d’actuar com a eines al servei d’aquest interès. Prenem aquesta decisió convençuts que és la millor pels pollencins i pollencines, ja que servirà perquè les forces progressistes tornem a conformar un govern fort i estable amb un projecte seriós a partir del juny de 2023, que torni el rigor i la serietat a l’Ajuntament amb la ciutadania com a centre de tot», han destacat els socialistes de Pollença.

Des de l’Agrupació han conclòs: «Ara, després d’aquesta legislatura capitanejada per la dreta, es torna a fer més evident que mai la necessitat de tornar les polítiques d’esquerra a l’Ajuntament, i els i les socialistes considerem que per assolir aquest objectiu és necessari presentar una candidatura en solitari».

El partit socialista de Pollença inicia així el camí cap a les eleccions del proper maig de 2023 amb «força i il·lusió» per oferir «l'alternativa que necessita Pollença després d’aquesta legislatura de dretes que ha deixat un municipi degradat i molt allunyat de la realitat que mereixen els ciutadans i les ciutadanes i que, a més, ha estat incapaç de fer front als reptes socials, econòmics i de sostenibilitat que tenim per endavant».