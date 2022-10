[VÍDEO] Vicenç Vidal celebra l'aprovació del REB i recorda amb un recull audiovisual la feina feta en el Senat

El senador per les Illes Balears, de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha publicat a les seves xarxes socials un recull de vídeos d'algunes de les vegades que ha demanat el Règim Fiscal de les Balears (REB) en el Senat espanyol.

L'ecosobiranista ha acompanyat el document audiovisual amb les següents paraules: «hem fet molta feina durant dècades i sovint en solitari perquè el REB fos possible. Al Senat he donat estopa des de 2019», assegura el senador.

A més, fent al·lusió a la camiseta que va regalar al president del Govern espanyol el mes passat, Vidal ha conclòs que «esperem que no sigui una altra mangarrufa de la Moncloa. Continuam atents. Però ara toca celebrar», ha assegurat el senador ecosobiranista.

A @MESperMallorca hem fet molta feina durant dècades i sovint en solitari perquè el #REB fiscal fos possible. Al @Senadoesp he donat estopa des de 2019 😉😅



Esperem que no sigui una altra mangarrufa de @desdelamoncloa . Continuam atents. Però ara toca celebrar. #IllesBalears pic.twitter.com/LHWCU1ZvqI