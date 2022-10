Més per Menorca no se'n fia de l'anunci de Sánchez i lamenta que «no contribueixi a la diversificació econòmica»

Més per Menorca ha lamentat que les ajudes anunciades aquest dilluns pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «no contribueixin a la diversificació econòmica» i, a més, ha alertat, que es pot tractar d'una «calentura electoral» i no d'unes mesures «molt articulades normativament».

Segons han informat des de Més per Menorca, aquesta formació valora de manera positiva «qualsevol millora a favor de la competitivitat de les empreses de les Illes», però alhora lamenta que l'única manera clara, en al·lusió a la bonificació a l'Impost sobre societats, vagi dirigida «justament a les empreses que menys la necessiten» perquè aquest impost, ha apuntat la formació, «ho paga qui té beneficis; en les Balears, la majoria són empreses turístiques».

Al contrari, la mesura anomenada 'bonificació per la venda' és per a Més per Menorca la «més abstracta i indeterminada». «Ningú sap molt bé què vol dir, o quin abast tendrà», ha afirmat en aquest sentit el diputat de la formació en el Parlament Josep Castells, qui ha afegit que «és una llàstima que la millora més important per caminar cap a la diversificació econòmica que es persegueix sigui la menys detallada». «Això, junt amb l'anunci de la gran inversió cap al tramvia de Palma» és «bastant decebedora» per Menorca.

Una altra crítica que han fet els ecosobiranistes menorquins és a les maneres del govern de Pedro Sánchez, ja que segons ha denunciat Castells «aquest avís sembla una concessió graciosa del Govern espanyol, pròpia del colonialisme econòmic al qual tenen acostumats els partits d'obediència espanyola com PP i PSOE».

En aquest sentit, el diputat ha lamentat que les mesures «no siguin fruit de la negociació o del pacte amb el sector». «El desenvolupament de la part fiscal del REB hauria de facultar a les Illes per fer una política fiscal pròpia que permeti afavorir els sectors que més ho necessiten i no ser simplement una mesura adoptada unilateralment des de Madrid», ha explicat.

A més, les circumstàncies en què s'ha fet l'anunci, de manera inesperada, un dia abans del Debat de Política General i en un ambient preelectoral fa sospitar als menorquins.

«Volem conèixer la lletra petita perquè aquesta podria ser un anunci d'aquells que acaben en res si no està articulat normativament», ha declarat Castells, qui ha advertit «del risc que sigui una calentura electoral és molt alt». «Hem d'anar alerta», ha conclòs el diputat.