Prohens, sobre el règim fiscal: «Estam davant una bona notícia»

La presidenta del Partit Popular de les Balears, Marga Prohens, ha qualificat aquest dilluns l'anunci per part del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de l'aprovació de la part fiscal del REB com una «bona notícia» per a les Balears i ha expressat la seva «satisfacció» així com la seva confiança en què «no hi haurà lletra petita».

«Pedro Sánchez no podia tornar a partir de les Balears sense anunciar el desenvolupament de la part fiscal del REB. Qualsevol altra cosa hauria estat una decepció i si no ens han enganat, estam davant una bona notícia», ha indicat en una roda de premsa.

Prohens ha reconegut que la mesura ha estat impulsada de manera poc habitual, amb la inclusió en els Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) i no amb una llei, encara que ha afirmat que confia que «es pugui mantenir de manera permanent».