El Pi reclama a Sánchez un règim fiscal complet i ambiciós

El Pi Proposta per les Illes Balears reclama un règim fiscal complet i indefinit i no millores puntuals. «A les Illes Balears fa falta un règim especial que es compleixi sempre hi hagi o no pressuposts, hi hagi un color polític o un altre. L'electoralisme del PSOE fa empegueir».

Així mateix, el president ha assegurat que amb aquesta fórmula «depenem de l'aprovació dels pressupostos, per tant, no es garantia que el règim fiscal tengui continuat en els pròxims anys», i ha afegit que «des del 2007 amb l'aprovació de l'Estatut s'ha de desenvolupar un règim especial. Ara ens venen amb dos grans anuncis electoralistes, ara bé, que ningú es pensi que el Pi es conforma amb quatre miques que s'anuncien, ja veurem si es concreten a mesos de les eleccions».

En aquest sentit, Gili ha indicat que la formació aspira que les Balears puguin tenir un IVA reduït especial, així com un tipus impositiu d'hidrocarburs més baix per compensar el preu de la benzina més car de tot l'estat.

Amb tot, Gili ha incidit que Armengol també està acostumada a fer aquest tipus d'anuncis grandiloqüents. «Aquest dilluns hem dit no, no a la improvisació i a la propaganda de la presidenta que un dia abans del debat de política general ha volgut celebrar una reunió d'assentiment i no una reunió fructífera i on s'escolti a l'oposició».