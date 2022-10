Mallorca Nova, Joves PV, Som Compromís, Jóvenes de Más Madrid i Gazteok Bai s'uneixen baix el lema 'Joventut amb futur'

Les organitzacions juvenils que donen suport al Grup Confederal del Senat s'han unit i han impulsat un manifest reclamant millors condicions laborals pel jovent, una política valenta en l'habitatge i una aposta decidida per garantir el sufragi actiu i passiu a la joventut. Mallorca Nova, Joves PV, Som Compromís, Jóvenes de Más Madrid i Gazteok Bai han presentat el text al Senat, amb la presència de convidats de moviments socials juvenils i els senadors de l'Esquerra Confederal, entre ells Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca.

Les organitzacions convocants han acompanyat la publicació del text d'una forta campanya a les xarxes socials que va arrencar el dia 1 fins aquest dilluns, dia 3, on s'han detallat les mesures que proposen. Al text s'hi han adherit també les Joventuts d'Esquerra Menorquinista (JEM), Gazte Sozial Berdeak, les Juventudes de Izquierda Andalucista i les Juventudes Verdes.

Les organitzacions juvenils impulsores destaquen que «la distància entre generacions s'obri cada dia més, afectant la nostra salut mental, la nostra vida laboral i les nostres possibilitats d'emancipació mentre no se'ns pren en consideració en la presa de les principals polítiques públiques i decisions». Davant aquesta situació que cataloguen d'«emergència generacional», proposen un seguit de mesures en matèria de lluita contra la precarietat, en favor de l'emancipació i per guanyar drets polítics com són una nova redacció de l'Estatut dels becaris, la regulació del preu del lloguer, mesures contra els pisos buits, el vot als 16 anys o establir per llei un mínim de persones joves a les llistes electorals.

La secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, ha intervingut a l'acte al Senat destacant que «som aquí una nova generació, la de l'emergència climàtica, social, econòmica, cultural i laboral, per dir que sols tendrem futur si guanyem el nostre present des de la diversitat dels nostres territoris i trobant sortides en comú» i que per aquest motiu «hem impulsat aquesta aliança d'organitzacions per atacar les principals fonts de desigualtat i vulnerabilització del jovent».

Vicenç Vidal, senador de MÉS per Mallorca, destaca «l'aberració discriminatòria que suposa que el preu de ser jove a les Illes Balears sigui molt més costós que a la resta de l'Estat» en qüestions com la «inserció al sistema laboral, educació o habitatge». En aquest darrer punt ha remarcat que el proper cicle polític «qualsevol agenda progressista ha de garantir que el dret a una casa digna es resolgui en benefici de la majoria».

Les joventuts han conclòs l'acte esperant que aquestes mesures siguin recollides a la Cambra Alta i que es traslladin al govern per la seva materialització. Com apunta Llull, «és un deure democràtic que el govern estatal escolti els joves de cada territori i que posi en marxa polítiques valentes. Mentre això no passi, a Mallorca seguirem defensant les mesures que avui presentam com una necessitat que l'Estat no vol assumir».