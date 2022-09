El Pi s’oposa a la reforma fiscal anunciada pel Govern espanyol

El Pi-Proposta per les Illes Balears s’oposa a la reforma fiscal aprovada pel Govern espanyol. El president de la formació, Tolo Gili, ha criticat «l’uniformisme al qual ens vol abocar el Govern espanyol aplicant una harmonització fiscal i anul·lant la capacitat normativa de les comunitats autònomes».

Gili ha declarat que si l’impost a les grans fortunes anunciat pel Govern espanyol s’aplica a patrimonis immobiliaris familiars pot resultar «injust i confiscatori». «Xerrar de grans fortunes treu un gran titular. Ara bé, a les Illes Balears hi ha moltes famílies de classe mitjana que es poden veure afectades per aquest impost per mor dels valors cadastrals sobrevalorats», ha apuntat.

Així mateix, el president ha reclamat una reforma fiscal estructural i no «accions puntuals de caràcter electoralista». «En aquest anunci en cap moment es modifica l’IVA dels productes bàsics ni dels hidrocarburs que repercutiria de manera immediata a la butxaca de les famílies», ha denunciat.

Finalment, Gili ha declarat que una vegada més els governs de Madrid demostren «la ignorància sobre la realitat de les Illes Balears». «Reclamam un canvi en el model de finançament, on les comunitats recaptin els seus propis imposts i en destinin una part a la caixa comuna de l’Estat. Només d’aquesta manera acabarem amb l’infrafinaçament històric que patim», ha conclòs.