Josep Ferrà es presentarà a les primàries per a ser el candidat de MÉS a la batlia d’Esporles

L'actual portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha anunciat aquest dijous la seva candidatura a les primàries de la formació per a la batlia d'Esporles.

Ferrà ha subratllat que es tracta d'una decisió que ha «reflexionat i compartit amb gent estimada, gent a qui tenc un gran apreci i admiració, que són un exemple, un referent, de moltes coses i que fan i han fet una gran feina per Esporles».

«Una decisió que he pres després que un grup d’esporlerins em fessin la proposta i m’animassin a donar el sí i agafar el testimoni de na Maria Ramon i de tota la feinada que ha fet ella amb els seus equips. Una proposta que, he de confessar, no esperava i que em va agafar a contrapeu, però que em va fer molta il·lusió. No hi ha major orgull per a mi que poder servir a Esporles», ha remarcat.