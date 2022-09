[VÍDEO] La jutgessa no deixa Baños declarar en català i es nega a cridar un intèrpret

La titular del Jutjat del Penal Número 30 de Madrid ha rebutjat que l'exdiputat de la CUP en el Parlament, Antonio Baños, declari en català en el judici que segueix en la seva contra per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat per haver-se negat a contestar les preguntes de l'acusació popular de VOX durant el judici del 'procés', on va comparèixer com a testimoni el febrer de 2019.

«A Madrid la llengua oficial és l'espanyol. Si vol expressar-se aquí ha d'expressar-se en castellà. No li designaré un intèrpret», ha dit la magistrada Hortensia Oro-Pulido. «No rebré la seva declaració en català perquè no en tenc cap obligació. Té l'obligació d'expressar-se en castellà. Penseu o parli amb el seu advocat», ha afegit.

Des de la defensa de Baños han insistit que la petició de l'intèrpret no s'ha fet per l'acusat, sinó perquè el tribunal i la Fiscalia, perquè Baños entén perfectament el castellà. La titular del Jutjat, per altra banda, s'ha mantingut ferm en la seva decisió, per tant, l'exdiputat de la CUP ha renunciat a intervenir.

L'advocat Carles López ha demanat fer constar la seva protesta en considerar que en denegar l'intèrpret a Baños s'ha comès una vulneració de drets fonamentals de l'acusat.