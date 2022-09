Tolo Gili presenta la seva candidatura per a continuar presidint El Pi

Tolo Gili presenta la seva candidatura per a revalidar el títol de president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears i fer efectiva una «bicefàlia entre càrrecs públics i de partit». De fet, ha deixat clar que ell «no serà el candidat de cap llista electoral autonòmica».

Gili presenta el mateix equip de feina que ha tengut el darrer any: Xisca Mora i Jaume Monserrat es proposen com a vicepresidents per Mallorca, Lucia Ribas, com a vicepresidenta per Eivissa, i Antoni Bosch, com a vicepresident per Menorca. Completen l’equip Magdalena Vivies, com a tresorera, i Rafel Ballester, que passaria a ser el coordinador.

A més, Gili proposa l’entrada de noves veus a les executives per a «enriquir el projecte, obtenir noves idees i perspetives i fer d’El Pi un partit encara més sòlid i solvent al servei dels ciutadans de les Illes Balears». D’aquesta manera, Gili vol consolidar l’estructura municipal i orgànica del partit per a posar en marxa la carrera electoral.

«Estam davant una oportunitat històrica i farem feina amb totes les nostres forces perquè la gent confiï en un projecte de centre, pragmàtic i que mira pels interessos de les Illes Balears», ha conclòs.