MÉS per Mallorca aposta per la independència fiscal davant «la deslleialtat entre autonomies»

MÉS per Mallorca ha denunciat aquest dilluns que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i Vox «han decidit aplicar d’una manera generalista el que han vingut pregonant des de fa temps: eliminació d’imposts, rebaixes fiscals i privatització de serveis públics per compensar-ho».

Això, remarquen, no afecta només a aquestes comunitats sinó que «inicia una batalla fiscal arreu de l’Estat, donat que genera una competència deslleial i una tensió amb les comunitats perjudicades». «Els territoris que fan rebaixes impositives acabaran reclamant recursos a l’Estat per pagar els serveis públics a través del sistema de finançament, un fet injust per a les comunitats que més aporten. De fet, les Illes Balears són un dels territoris més desfavorits pel repartiment de recursos i amb un major dèficit fiscal», ha explicat el portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà. «S’ha encetat un camí perillós i les Illes Balears ens haurem de defensar d’aquest atac», apunta.

Davant aquests fets, MÉS per Mallorca espera una resposta per part del Govern espanyol: «Si el govern progressista no actua s’hauran de prendre mesures a proposta dels territoris que no participam d’aquest despropòsit o que resultam perjudicats. Si l’Estat no és capaç d’aprovar un nou règim fiscal que afavoreixi els que aportam més i ajudam més ens haurem de bastir d’un major poder fiscal. Per fer front amb un territori que competeix amb tu fiscalment per atreure empreses, capital humà, talent, només tens dues opcions: o redoblar l’aposta o bastir-te d’eines propies, és a dir, assumir la independència fiscal».

Per a Ferrà, «no pot ser que les comunitats que més aportam, fent un major esforç fiscal, seguim essent solidaries amb aquells que fan rebaixes a les seves esperant la solidaritat dels altres». «Hem estat solidaris molts d’anys però beneits no ho podem ser. A més, davant la deslleialtat, Madrid hauria de perdre la 'capitalitat', que li permet pagar els seus serveis públics», ha conclòs.