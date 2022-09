MÉS exigeix a Educació que els centres puguin triar aplicar la LOMLOE aquest curs

El coordinador i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha exigit aquest dissabte a la Conselleria d'Educació i Formació Professional que doni llibertat a cada centre per poder decidir lliurement, a partir de les seves capacitats, l'aplicació de la LOMLOE durant aquest curs o el següent.

Apesteguia, que ha comparegut acompanyat del diputat Joan Mas i de la responsable d'educació de MÉS per Mallorca, Xisca Prats, ha apuntat també la necessitat d'una nova llei estatal «que compti amb la participació del col·lectiu docent tant en l'elaboració com en l'aplicació».

El candidat ecosobiranista ha manifestat que «la flexibilització anunciada per la Conselleria Educació s'ha de concretar. Des de MÉS apostam per donar marge a cada centre per poder decidir, en funció de les seves capacitats, si implementa la LOMLOE durant aquest curs o bé espera al següent».

Per part seva, el diputat Joan Mas 'Collet' ha assegurat que «la LOMLOE està feta des d'un despatx a Madrid i sense comptar amb la complicitat i el diàleg del col·lectiu docent, que són els que han d'aplicar la norma dins les aules». Així, el diputat ecosobiranista ha exigit al govern de Pedro Sánchez que «posi els recursos necessaris per poder implantar la LOMLOE de manera adequada».

Finalment, la responsable d'Educació de la formació ecosobiranista, Xisca Prats, ha denunciat els problemes amb els quals es troben els centres educatius a l'hora d'aplicar la nova norma. En aquest sentit, Prats ha apuntat que, «si no es posen més recursos i més temps damunt la taula, serà impossible tirar endavant el curs amb la LOMLOE».