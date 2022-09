Més per Menorca completa les llistes al Consell i al Parlament per a les eleccions del mes de maig

L'Assemblea de Més per Menorca ha ratificat aquest dissabte els candidats i candidates que ocuparan les posicions de la 6 a la 13 (amb els respectius suplents) a les llistes al Consell i al Parlament, tot completant així les candidatures liderades per Josep Juaneda i Josep Castells a les eleccions autonòmiques del mes de maig.

Tal com han explicat, les candidatures dels menorquinistes conjuguen «experiència i renovació». Són conformades per persones de perfils molt diversos. El conseller i candidat a presidir el Consell de Menorca, Josep Juaneda, els ha definit com a «grans equips de gent jove i de persones amb una rellevant trajectòria en moviments socials i polítics de tota mena».

Per la seva part, el diputat i candidat número 1 al Parlament, Josep Castells, ha destacat que són candidatures que, des del ferm compromís amb l'autogovern de Menorca «tenen la voluntat i capacitat de treballar pel benestar de les menorquines i els menorquins, per la defensa dels serveis públics i els drets socials, per la preservació del territori i per la nostra llengua i cultura».

L'Assemblea de la formació política ha ratificat les candidatures des de la convicció que «només des de posicions menorquinistes és possible aportar solucions als reptes principals que ha d'afrontar Menorca: diversificació econòmica, massificació turística, manca d'habitatge i gentrificació».

Els candidats i candidates del 6 al 13 i suplents són:



Consell

Número 6: Montse Morlà Subirats

Número 7: Víctor Ferrer Olives

Número 8: Pilar Serra Rotger

Número 9: Joan Palliser Riudavets

Número 10: Eva Cardona Pons

Número 11: Manolo Lora Buzón

Número 12: Maite Salord Ripoll

Número 13: Josep Carreras Coll

S1: Laia Obrador Pons

S2: Joan Lluís Torres Faner

S3: Antònia Allès Pons



Parlament

Número 6: Fanni Riudavets Florit

Número 7: Damià Coll Pons

Número 8: Marina Sansaloni

Número 9: Andreu Servera Moll

Número 10: Blanca Noguera Coll

Número 11: Borja Olives i Verger

Número 12: Helena Vilchez Pons

Número 13: Simó Ferrando Perelló

S1: Pilar Pons Goñalons

S2: Eduard Riudavets Florit

S3: Maria Juan Benejam