El Govern i la Fundació La Caixa signen un conveni d'acció social amb una inversió de 14,7 milions d'euros

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, han signat aquest divendres un conveni de col·laboració entre les dues institucions per invertir en acció social i en matèria investigadora, educativa i cultural. Aquest acord, valorat en 14,7 milions d'euros, suposa un increment de la inversió de 500.000 euros respecte del conveni del 2021.

A través d'aquest acord es treballa en diferents línies, com la lluita contra la pobresa infantil, la promoció de l'envelliment actiu i saludable, l'atenció a persones amb malalties avançades, la millora de les condicions de vida de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió, o altres actuacions relacionades amb l'educació i la cultura.

La presidenta del Govern ha agraït la «col·laboració institucional que permet l'impuls de projectes que milloren la nostra societat des de fa anys i que, a més, van en la línia de les polítiques que impulsa el Govern». Així, Francina Armengol ha reivindicat que se «sumin esforços per impulsar l'efecte transformador d'iniciatives que tenen el poder de fer més fàcil la vida de les persones i impulsar la igualtat d'oportunitats».

Alguns dels projectes prioritaris que es duen a terme a les Illes Balears són «CaixaProinfància», de lluita contra la pobresa infantil; el programa «Incorpora», d'inserció laboral per a col·lectius amb dificultats per trobar feina; el Programa per a l'atenció integral a persones amb malalties avançades, o el Programa de Gent Gran, dedicat a fomentar la participació social d'aquest col·lectiu.