Cort assegura que la seva contribució en el patrocini del Consell només serà per a clubs sense ànim de lucre i no per al Mallorca

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma, Francisco Ducrós, ha aclarit aquest divendres que la contribució del consistori a la proposta de patrocinis esportius del Consell de Mallorca serà només per a clubs sense ànim de lucre i no per a les societats anònimes esportives, el RCD Mallorca i l'Atlètic Balears.

Així ho ha expressat en declaracions davant els mitjans de comunicació mentre es celebrava el ple municipal. Ducrós ha matisat que una intervenció prèvia en les quals, després d'una pregunta sobre el patrocini del Mallorca, el regidor ha fet referència de manera genèrica als «clubs de Palma».

El regidor ha insistit que la voluntat de l'Ajuntament és patrocinar clubs esportius de Palma de Primera Divisió i que tenguin «un retorn publicitari», però únicament a entitats sense ànim de lucre.

De fet, Ducrós ha remarcat que les ajudes de l'Institut Municipal de l'Esport (IME) sempre van dirigides a entitats sense ànim de lucre.

El regidor ha apuntat que estan pendents de veure «com pot encaixar» administrativament, en relació amb les iniciatives que tenen en marxa el Consell i el Govern, aquest impuls als clubs amb finançament municipal.

Pel que fa a les declaracions d'aquest dimecres del portaveu municipal, Alberto Jarabo, quan va anunciar que l'Ajuntament no participarà en l'acord del Consell insular per finançar el Reial Mallorca, Ducrós jo ha justificat centrant la qüestió en el patrocini turístic que inicialment havia plantejat el Consell.

Ja que finalment el Consell va desistir de la iniciativa original, «el compromís de l'Ajuntament de Palma ja no té sentit perquè era una col·laboració institucional que ja no existeix», ha argumentat.

El regidor d'Esports de Palma ha volgut fer valdre que el nou plantejament del Consell «té ara un enfocament molt ampli», ja que dona cobertura a més clubs. També ha assegurat que des de Cort tenen un «interès que els clubs de primer nivell de la nostra ciutat tenguin un suport financer, sense oblidar també el suport que necessiten els equips de barri i les activitats esportives de clubs base, que també són fonamentals», ha acabat.