Vidal: «La xenofòbia de la dreta ha trencat el consens a la ponència d'insularitat del Senat»

El senador autonòmic per les Illes Balears Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha valorat l'aprovació final al Senat, amb l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox, de la ponència d'estudi sobre la insularitat de les Balears i les Canàries i la situació de les ciutats perifèriques de Melilla i Ceuta. Una ponència, generada arran de la negativa del portaveu del PSOE al Senat Tontxu Rodríguez d'acceptar una comissió d'insularitat el febrer de 2020, que s'ha portat a terme durant dos anys fins al juny passat, amb 14 sessions i la participació de 64 ponents, molts d'ells de les Illes Balears com els empresaris Biel Huguet i Josep-Lluís Aguiló, l'ecologista Margalida Ramis, els economistes Guillem López Casasnovas i Antoni Riera o el sociolingüista Isidor Marí.

Vidal ha dit sentir «una notable sensació agredolça» malgrat que el document aprovat avui és «interessant i porta en molts aspectes el segell de MÉS per Mallorca», ja que «sense la pressió ecosobiranista» hagués quedat un document final «extremadament aigualit per la tebiesa de PP i PSOE».

El senador de MÉS ha recordat que la seva tasca ha possibilitat que el text final de la ponència reculli «les reivindicacions del REIB i el finançament just atenent els indicadors econòmics pel cost de vida» i el «senador propi per Formentera», així com propostes ambientals com «els convenis hidràulics o contra les espècies invasores»; propostes sobre transport i mobilitat en relació amb «la cogestió aeroportuària a Palma, el suport als ajuts pel règim de minimis en mercaderies, les OSP per Menorca i Eivissa i convenis de ferrocarril que possibilitin el Tren de Llevant» o propostes sobre polítiques socials per a «enfortir la llengua catalana com a eina de cohesió civil a les Illes Balears» així com «infraestructures decents per a una correcta acollida de població migrada i refugiada».

En aquest sentit, Vidal s'ha mostrat «escandalitzat» per «l'obsessió malaltissa i xenòfoba de Vox i el PP amb la qüestió de la rebuda de migrants que ha trencat l'ample consens existent respecte la insularitat dins la societat balear».

Vidal ha destacat que, un cop passada la ponència, «el que cal és que els grans partits estatals actuïn» i que «siguin coherents per a fer de la insularitat un aspecte central de l'agenda política a l'Estat espanyol» si no – ha afegit- «haurem perdut dos anys».