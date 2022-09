MÉS aposta per «donar tots els drets socials i laborals necessaris» a les dones que exerceixen la prostitució

El ple del Parlament ha debatut aquest dimarts la Proposició No de Llei del PSIB per tal d'impulsar mesures de suport a les dones en situació de prostitució. Des de MÉS per Mallorca defensen que ningú desitja la prostitució, que «és fruit d'un sistema masclista, racista, colonial i neoliberal i que, en aquest sentit, el debat entre regulacionisme i abolicionisme és fals». En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, ha apuntat que «rebutjam que el debat sobre la prostitució es limiti simplement a regulacionismeo abolicionisme». A més, Carrió ha manifestat que «la voluntat d'erradicar la prostitució necessita respostes globals si no es volen malmetre més els drets de les dones que es troben exercint la prostitució. Aquest és l'element vertebrador de les nostres propostes».

Des de MÉS per Mallorca asseguren que el fet que les fronteres estiguin tancades provoca que moltes persones hagin d'acudir a màfies per tal de poder deixar els seus països d'origen, majoritàriament pel saqueig dels països anomenats occidentals. Per altra banda, l'estudi sobre prostitució realitzat per a la UIB amb col·laboració amb el GEPIB, encarregat per l'Institut Balear de la Dona, afirma que quasi nou de cada deu dones que l'exerceixen ho deixaria si trobàs una feina i pogués regularitzar la seva situació, que dues de cada tres dones ho fan per mantenir a la seva família, o que entre el trenta i el cinquanta per cent d'aquestes dones han estat víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Finalment, apuntar que el consum de pornografia a edats cada vegada més primerenques està provocant una banalització i mercantilització de la sexualitat.

Així, MÉS per Mallorca ha presentat diverses esmenes per tal de millorar el text de la PNL i que es poden resumir en quatre blocs:

En primer lloc, les esmenes de MÉS per Mallorca han cercat l'esclariment de conceptes, sobretot en diferenciar molt bé què és, per un costat, la violència dirigida cap a les dones a través de la tracta i, per l'altra, els altres casos de prostitució, perquè només diferenciant entre els tipus de conflictes es podrà respondre adequadament. En aquest sentit, també s'ha presentat una esmena per tal que s'insti al Govern de l'Estat a tramitar i aprovar com més aviat millor l'esperada Llei de lluita contra el tràfic de persones, i que aquesta sigui una llei integral que doni possibilitats d'exercir la vida en llibertat de les persones que ha patit aquesta xacra.

En segon lloc, l'establiment d'un nou punt a partir de la dada que exposa que entre el 62 i el 90 per cent de les dones que exerceixen la prostitució es troben en situació administrativa irregular. En aquest sentit, s'ha presentat una esmena per tal que s'insti al Govern de l'Estat a modificar la Llei d'estrangeria i regular la situació administrativa de les dones que volen deixar la pràctica de la prostitució. De fet, el passat mes de juny MÉS per Mallorca es va adherir a la Iniciativa Legislativa Popular promoguda per 'Regularización ya' que demanava aquesta regularització.

En tercer lloc, MÉS per Mallorca comparteix tots aquells punts dirigits a la incorporació de les dones que exerceixen la prostitució al mercat treball, ajuda al pagament de taxes, accés a l'habitatge i, en qualsevol cas, tots aquells punts que vagin dirigits a l'adquisició de drets.

Finalment, hem presentat una esmena perquè estam en contra de la posició de desenvolupar regulacions municipals que persegueixin la prostitució.

En aquest sentit, i referent a les esmenes presentades, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha manifestat que «no podem ser tan cínics de voler combatre la prostitució i deixar a la intempèrie a la majoria de dones que l'exerceixen». La diputada ha afegit que «apostam per donar tots els drets socials i laborals que siguin necessaris a totes les persones que es veuen abocades a exercir aquesta activitat, i això comença per la Llei d'Estrangeria, que està suposant la principal arma d'esclavització de les dones del segle XXI».

Campomar ha finalitzat apuntant, que «tots els estudis demostren que l'impacte de les mesures de persecució de la prostitució al carrer tenen un efecte molt negatiu sobre aquestes dones perquè els aboca a la clandestinitat i a una major vulnerabilitat, per exemple, respecte de les màfies. La punició no és una bona eina».

Finalment, el ple del Parlament ha aprovat una esmena de MÉS per Mallorca relativa a mantenir actiu el projecte d'emprenedoria, així com a crear convenis de pràctiques o mentories per a les dones que volen deixar la prostitució. Per altra banda, també s'ha aprovat una esmena per instar al Govern d'Espanya a modificar la Llei d'Estrangeria, tal com reclamava la formació ecosobiranista.