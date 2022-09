EUIB lamenta la «manca de control» sobre els esdeveniments taurins i condemna la celebració de la correguda a Inca

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) recorda, una vegada més, que la llei autònomica de protecció dels animals, que també regula els esdeveniments taurins, coneguda com a 'Llei de toros a la balear', encara continua vigent en molts dels seus punts. «Un seguit de punts que semblen no haver-se complert en la seva totalitat el passat diumenge a Inca», remarquen.

«Entre altres qüestions, a la Llei hi ha la prohibició de vendre i consumir alcochol, així com l’entrada de menors al recinte. També hi descriu el control antidopatge que se’ls demana dels toros i dels toreros. A més, cal que la plaça disposi d’infermeria i àrea quirúrgica, amb llocs fixos d’ús exclusiu per a aquesta finalitat. Tampoc no s’han vist enlloc, ni dins ni fora de la plaça d’Inca, els obligatoris cartells que alertin que allà s’hi celebrarà «un espectacle que pot ferir la sensibilitat dels espectadors». Pel que fa a l’animal objecte de tortura, també estan obligats a pesar-los i fer-los un control antidopatge abans de la correguda, un altra qüestió que no s’ha pogut comprovar», apunten des d'EUIB.

La regidora d’Unidas Podemos Inca, Isabel Vallés, ha estat des de la seva entrada com a regidora a l’Ajuntament la punta de llança d’aquesta lluita incessant perquè es compleixin els acords i es respecti la pròpia llei. Vallés ja va demanar «sancions exemplaritzants» per suposades il·legalitats durant la correguda anterior, 2019 (ja que no se n’han fet durant els dos anys de pandèmia). I com ja varen descriure ara fa tres anys, «els organitzadors sembla que continuen incomplint impunement la Llei, i en algunes ocasions fins i tot intencionadament».

«No entenem la manca de compromís de les administracions davant aquest tema, quan són membres dels mateixos partits que varen aprovar la Llei de toros a la balear. Aquests espectacles medievals de tortura no han de tenir cabuda en una societat moderna i avançada socialment, i és per això que sempre estarem donant suport a les convocatòries, comunicats i propostes que cerquin acabar amb aquesta pràctica que ens endarrereix com a societat i ens apropa al salvatgisme propi d’aquells que només saben divertir-se de forma sàdica i sanguinolenta amb animals acorralats», conclou EUIB.

Des d’EUIB només ens queda demanar a l'Ajuntament d’Inca i al Govern si en són conscients de la vigència de tots aquestos punts a la llei i quins informes, estudis o revisions s’hi han realitzat, o s’hi realitzaran, sobre la correguda del passat diumenge a Inca. Fins i tot a la concentració antitaurina que va tenir lloc el mateix dia de la correguda a Inca, només EUIB hi va ser present.

L’incompliment de les exigències i la normativa vigent és suficient com per a demanar explicacions i resposanbilitats, empresarials i polítiques. La continuada realització d’infraccions generals, així com la repetició d’infraccions greus, haurien de ser motius suficients per a la fi d’aquests esdeveniments, i ja fa molts anys que estam acostumats a veure com una simple multa econòmica resol totes les irregularitats i passa pàgina, any rere any, a un altre espectacle bàrbar a les Balears. EUIB condemna fermament la realització d’aquestos esdeveniments.