[VÍDEO] Idoia Ribas (Vox) es passa a MÉS per Mallorca per uns moments

Aquest dilluns s'ha viscut una situació còmica al Parlament de les Illes Balears quan la diputada de les Illes Balears i vicepresidenta de Vox a les Balears, Idoia Ribas, ha pujat al faristol per fer la seva intervenció davant els mitjans de comunicació, però encara hi havia col·locat el cartell corporatiu de MÉS per Mallorca.

Quan la diputada d'extrema dreta s'adona de l'errada, es tapa la cara amb la carpeta de la seva formació política i, per tant, hi ha un moment en què les dues imatges corporatives comparteixen escena.