El Comitè d'Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic assegura que «no s'assoliran els objectius plantejats per al 2030 ni per al 2050»

Aquests dies s'han conegut les conclusions de l'informe anual del Comitè d'Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic a les Illes Balears, presentat la setmana passada.

Aquest informe, entre altres conclusions, diu que, en primer lloc, l'escalfament actual de l'atmosfera és degut a la concentració de CO2, un fet que ja coneixíem, però que es constata i, en segon lloc, que si seguim el ritme de reducció d'emissions actuals no s'assoliran els objectius plantejats per al 2030 ni per al 2050. Segons el portaveu de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, «es tracta d'una molt mala notícia». A més, els experts asseguren que dels propers cent estius, noranta-cinc seran més calorosos que el d'enguany, i els residents patirem escassetat d'aigua, temperatures més elevades i augment de les malalties. Finalment, els experts consideren que el turisme, la principal activitat econòmica de les Illes Balears, no és aliena a aquesta transformació, l'excés de les temperatures, la desaparició de les platges o l'increment de malalties afectaran aquesta activitat.

Els principals emissors de gasos d'efecte hivernacle, segons l'informe, són els sectors de la generació d'energia i el transport, i conformen el 80% d'aquestes emissions. Per tant, «és imprescindible centrar els esforços en aquests dos sectors», ha assegurat Ferrà. El gruix el compon el transport aeri, marítim i terrestre.

Les Illes Balears tenim, en conseqüència, una agenda urgent per la transició energètica i combatre el canvi climàtic. Segons Ferrà «ja no es tracta d'una 'transició', el temps s'esgota, necessitam una revolució energètica». Respecte a la generació d'energia, cal accelerar la transició dotant de recursos humans i econòmics a l'administració i incrementant els recursos per la transició de la ciutadania i empresarial, i cal ser corresponsables de l'energia que importam, donat que genera un fort impacte als altres territoris. Respecte del transport, necessitam una revolució al transport terrestre, necessitam més finançament i manteniment d'infraestructures ferroviàries i revertir el maltractament estatal, estam infrafinançats pel que fa al model d'infraestructures ferroviàries i de transport públic.

Respecte dels vehicles privats, la setmana passada es va aprovar una iniciativa de MÉS per Mallorca per tal de recuperar la prohibició que tenia incorporada la Llei de Canvi Climàtic, concretament, la prohibició de vehicles dièsel per l'any 2035 i la prohibició de vehicles que generen altres tipus d'emissions per a l'any 2050, dues prohibicions que l'Estat va avortar d'una llei que es va aprovar al Parlament. L'acord amb l'Estat permetia que fos aquest qui exerciria aquesta prohibició, que finalment no ha arribat. Per tant, «reclamam que d'una vegada per totes l'Estat parli clar i exposi si complirà o no», ha explicat Ferrà.

Finalment, Ferrà ha reclamat que «arran d'aquestes dades, l'actual Pacte hauria de reunir-se de forma urgent i actuar en conseqüència, són dades molt dolentes, no anam per bon camí, necessitam una revolució energètica». A més, ha exposat la necessitat d'una revolució competencial, «si no són capaços de prendre mesures, caldrà que deixin actuar als territoris petits, a les regions d'Europa».