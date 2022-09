Negueruela assegura que els doblers del patrocini del Reial Mallorca no sortiran ni de Turisme ni d'Esports

El portaveu del Govern, Iago Negueruela, ha aclarit, aquest dilluns, que els doblers del patrocini del Reial Mallorca que l'Executiu ha d'aportar no sortiran ni de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball ni d'Afers Socials i Esports.

En roda de premsa després d'informar sobre els acords del Consell de Govern, Negueruela ha matisat, davant les preguntes dels periodistes, que s'haurà d'esperar a aquest dimarts perquè aquest patrocini sigui aprovat finalment pel Consell de Mallorca en un ple. «Ha de ser aprovat abans per veure com es farà. No ens avançarem en aquest sentit, però en cap cas no sortirà de Turisme ni d'una conselleria de MÉS», ha asseverat.

El també conseller de Turisme ha explicat que el Govern compta amb «mecanismes de coordinació» d'altres conselleries per a abordar aquesta situació. «Serà un únic contracte de patrocini», ha recordat Negueruela, qui ha subratllat que aquesta partida no ha de passar pel Consell de Govern i ha afegit que les relacions amb els seus socis són «excel·lents».