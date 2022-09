El PSIB s'alia amb El Pi i Ciudadanos per a dur endavant el patrocini d'1,8 milions del Reial Mallorca

El PSIB s’ha mostrar satisfet aquest dimecres després que El Pi i Ciudadanos hagin fet públic el seu vot a favor a les modificacions de crèdit que permetran la tramitació del polèmic patrocini al Reial Mallorca i a altres clubs per part del Consell.

El portaveu del partit al Consell, Andreu Alcover, ha valorat de manera «molt positiva» com s’han dut a terme les negociacions i com s’han conclòs. «Des del partit socialista sempre hem plantejat un acord seriós que beneficia tots els clubs esportius de Mallorca. Des de l’inici de les negociacions hem demanat responsabilitat a tots els grups polítics a l’hora de prendre decisions», ha declarat Alcover.

El Pi, per la seva banda, ha emès un comunicat en què remarca que ha «demanat i aconseguit» que el Reial Mallorca hagi presentat al Consell de Mallorca un document de compromís de desistiment de l’ajut vigent aprovat per a la promoció turística de la marca Mallorca a través del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme.

«Així, i gràcies a la feina realitzada per El Pi, el Consell de Mallorca tramitarà un expedient de promoció esportiva i crearà un equip de treball on hi seran presents tots els partits amb representació a la institució a fi i efecte de fer un seguiment i valoració de les propostes presentades a la convocatòria de promoció esportiva i previ al procediment de contractació», han explicat.

La portaveu d'El Pi, Xisca Mora, ha apuntat que se senten «satisfets» amb l'acord i que consideren que «aquesta és la manera de fer feina que dona bons resultats, en positiu, pactada i primant els interessos de tots els mallorquins, no com han fet altres partits que formen part de l’equip de govern». Així, ha fet referència a la negativa de MÉS per Mallorca de donar suport a aquests 1,8 milions d'euros promesos al Reial Mallorca.

Per la seva banda, el partit Ciudadanos, que també ha acordat votar a favor del patrocini, ha valorat que el nou acord té «l'avantatge d'oferir un suport més ampli a l'esport a l'illa que l'original, que se circumscrivia a un únic club esportiu».

La formació ha apuntat que «el fet que el nou acord compti amb el seu suport permet apropar el PSIB a posicions més centrades, lluny així de posicions més extremes com les mantengudes pel nacionalisme de MÉS. D'aquesta manera, MÉS per Mallorca queda arraconat en no ser necessari per poder tirar endavant la proposta».