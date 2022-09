Gili: «El Pi és l’únic projecte de referència de centre de les Illes Balears»

El Consell de Batles i Batlesses d’El Pi-Proposta per les Illes Balears s’ha reunit a Ariany per a marcar les línies estratègiques de la formació en les pròximes eleccions municipals i preparar el VI Congrés del pròxim 8 d’octubre.

El president, Tolo Gili, ha explicat que el suport a la petita i mitjana empresa, el producte local i la millora del sistema de finançament continuaran essent les reivindicacions que defensarà la formació a les institucions. A més, ha assegurat que El Pi és «el projecte de referència de centre de les Illes Balears».

Gili també ha aprofitat per a demanar el suport i implicació de tots els batles del partit que són «la cara visible i més important d’El Pi, i que tot junts afrontam unes eleccions a les quals tenim una oportunitat molt gran per fer créixer aquest projecte».

Just després del Congrés es preveu iniciar un procés de primàries per a triar els caps de llista al Parlament i Consell de Mallorca i estructurar totes les llistes municipals. «La nostra intenció és que a finals de novembre estiguin la majoria de llistes fetes amb els candidats ja triats i començar una campanya potent perquè aquest projecte governi aquestes illes».

Així mateix, el president ha criticat que els fons europeus «no arriben» als ajuntaments. «El Consell i el Govern venen que els fons s’estan executant, però als ajuntaments no arriba res de res. Molta propaganda i màrqueting, però els consistoris es rompen les banyes per presentar projectes amb els doblers que això suposa i el Govern ho utilitza com un calaix de sastre per finançar els seus projectes».