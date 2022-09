Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat com a portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament

El grup parlamentari MÉS per Mallorca ha decidit fer un relleu a la figura de portaveu per la necessitat de reorganitzar horaris per «circumstàncies familiars», segons han explicat. El fins ara portaveu suplent de MÉS al Parlament, Josep Ferrà, substitueix l’actual portaveu titular, Miquel Ensenyat, amb qui s’intercanvien les tasques parlamentàries.



Per una banda, el diputat Miquel Ensenyat formarà part de la Comissió de Salut, de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial i de la Comissió no Permanent d’Estudi en Matèria de Planificació i Gestió de Recursos Hídrics i, per l’altra, el diputat Josep Ferrà formarà part de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals i de la Comissió de Control de la Radiotelevisió de les Illes Balears. La resta romandrà igual.

Així ho ha comunicat el grup a la mesa del Parlament aquest dimecres matí.