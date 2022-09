El Pi celebra la retirada de l'acord de patrocini del Mallorca i diu que: «no podíem votar a favor sense saber a on anirà a parar»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha aconseguit aquest dimarts forçar la retirada de la proposta feta per part de l'equip de govern del Consell Insular sobre una modificació de crèdit que ha de suplir l'acord vigent del patronat de la Fundació Mallorca Turisme amb el RDC Mallorca.

Amb aquesta retirada «el que pretenem és que se'ns expliqui per a què serviran aquests doblers i a què es destinaran exactament. No podíem votar a favor d'una modificació de crèdit sense saber a on aniran a parar» ha explicat Xisca Mora.

Així mateix, la portaveu d'El Pi, ha recordat que «la nostra formació sempre està a favor de les propostes que són positives per Mallorca, per això vàrem votar a favor de l'acord inicial al Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, perquè sabíem quin retorn i quin benefici ens reportava a través dels informes tècnics corresponents. Ara això encara no està clar».

Per acabar, Mora, ha deixat clar que «El Pi vol fer les coses bé i per això estudiarem la nova proposta i també esperam que el RDC Mallorca hagi renunciat a l'acord inicial per garantir que no hi haurà cap problema».