Ribot creu que l'acord de patrocini esportiu és «satisfactori»

La coordinadora de Podem Mallorca i vicepresidenta del Consell Insular, Aurora Ribot, ha reiterat aquest dimarts que l'acord del patrocini esportiu és «satisfactori» i ha demanat que, a partir d'ara, es treballi «perquè finalment pugui sortir».

Així s'ha expressat Ribot en la roda de premsa posterior a la comissió informativa, en la qual s'ha optat per «deixar sobre la taula» els dos punts relatius al patrocini del RCD Mallorca i la resta de clubs i, per tant, no dur-los al ple.

En aquest context, la vicepresidenta ha entès que el conseller insular de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, «ha donat les explicacions oportunes» i ara hem de «treballar en aquest punt perquè finalment pugui sortir».