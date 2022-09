El Pi: «El Govern incompleix la llei destinant els doblers de l’ecotaxa a habitatge en comptes de medi ambient»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha reclamat al Govern que compleixi la llei i que destini els doblers recaptats per l’Impost de Turisme Sostenible a les externalitats negatives que genera el turisme. «L’ecotaxa no va néixer per fer habitatge, sinó per protegir el medi ambient, rural i marí. Com pot ser que el mateix Govern sigui qui incompleixi la llei?».

A més, Melià ha recordat que existeix una comissió que és la que ha de decidir a quins projectes van destinats aquests fons. «Ara, l’ecotaxa s’ha convertit en un calaix de sastre, igual que els fons europeus, que serveix per tapar forats a l’executiu».

Per una altra banda, el portaveu ha anunciat que dimarts demanarà a la presidenta del Govern pel concurs de farmàcies convocat el 2015 i que encara no està resolt. «Fa set anys que 34 famílies esperen aquesta resolució. Un fet que El Pi considera impresentable», ha conclòs Melià.