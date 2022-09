Les massives manifestacions independentistes marquen la Diada de Catalunya

Les massives manifestacions independentistes han tornat a protagonitzar la Diada de Catalunya celebrada aquest diumenge, 11 de setembre.

L'independentisme ha tornat al carrers de Barcelona, Girona i Lleida i ha mobilitzat centenars de milers de persones.

La manifestació més massiva de la Diada ha estat la convocada per l'ANC, amb el suport d'Òmnium i l'AMI, al cenre de Barcelona que ha congregat més de 700.000 persones que la Guàrdia Urbana ha rebaixat a 150.000 persones (42.000 més que l'any passat).

Sota el lema 'Tornem-hi per vèncer: Independència', la concentració ha arrencat a l'avinguda del Paral·lel i ha arribat a l'estació de França.

Durant la marxa, s'han sentit crits que reivindiquen la independència.

En diversos moments de la mobilització s'ha sentit el càntic «1 d'Octubre, ni oblit ni perdó!» o bé proclames a favor de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Parlaments

Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, ha fet una de les intervencions més contundents a l'acte de cloenda de la manifestació, a l'Estació de França. Ha exclamat: «700.000 persones! Som molta gent, més que l'any passat! Estem dempeus.»

Els parlaments els ha encetat el vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona. Ha començat amb crits de «Sí, sí, sí, encara som aquí».

Els partits sobiranistes, ha assegurat Pesarrodona, «varen decidir que els importa més gestionar l'autonomia; no perdem el temps amb baralles i crítiques als partits. Som poble, fem república.» I ha reblat: «Ningú no ens ajudarà, ho hem de fer nosaltres amb constància».

Jordi Gaseni, president de l'Associació de Municipis per la Independència i batle de l'Ametlla de Mar (ERC) ha reclamat unitat per seguir avançant cap a la independència: «Ho vàrem tenir a tocar. No va ser possible. Però ara prou, no cal lamentar-se més ni buscar culpables sinó que cal treballar per buscar una nova oportunitat des de la unitat. Res del que hem fet fins avui serà endebades».

El president d'Òmnium Cultura, Xavier Antich, s'ha preguntat: «Qui vol que passem pàgina? Som activistes, no ens cansem mai de sortir al carrer». I ha remarcat:

«No sabem què vol dir rendir-se. Necessitem tothom. No som terroristes, ni els joves ni nosaltres».

I ha afegit: «Mai no havíem arribat tan lluny com l'octubre del 2017. Volem guanyar, perquè podem guanyar. No és opció plegar-nos de braços ni quedar-nos com fins ara».

Altres manifestacions

Durant la Diada hi ha hagut manifestacions massives i unitàries a favor de la independència a Girona i Lleida i també a Barcelona milers de persones han participat en la manifestació de l'Esquerra Independentista.