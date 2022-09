Els joves del PP protesten ara pel «silenci del Consell» amb les menors tutelades

Noves Generacions de les Balears (NNGG) ha fet aquest dissabte dematí una acció de protesta davant el Consell de Mallorca per denunciar «el silenci de la institució insular amb els casos d'abús sexual a menors tutelades».

L'organització juvenil del PP lamenta que l'informe del Parlament Europeu «tregui a la llum» com les menors que estan sota la responsabilitat del Consell «no han estat prou protegides per la institució insular».

La presidenta de l'organització dretana, Lourdes Roca, ha assenyalat que «com a joves no podem consentir que aquestes al·lotes hagin de passar per aquesta situació». En la mateixa línia, s'ha expressat el president insular de NNGG, Andreu Homar, qui ha assegurat que «l'esquerra ha estat mirant cap a una altra banda amb una problemàtica molt greu».

Un esborrany del Partit Popular Europeu

Cal recordar que aquesta setmana es va fer públic un document de la Comissió de Peticions de l'Eurocambra sobre els casos d'explotació sexual de menors tutelades. En aquest sentit, la portaveu del PSIB al Parlament, Pilar Costa, assegurà que el document és «un esborrany d'un informe que ha elaborat un membre del Partit Popular Europeu, el qual ara el PP de les Balears fa venir bé per demanar responsabilitats polítiques d'un problema que és molt greu i que, malauradament, no només passa a les Balears, sinó a tot Europa i arreu del món».

Així, Costa lamentà que el PP de les Balears, «en un tema tan sensible i tan greu com és el de l'explotació sexual infantil i adolescent, torni a traspassar qualsevol límit, fent acusacions, i donant per bo un esborrany d'un informe elaborat per un company de partit».