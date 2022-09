El Pi proposa establir una estratègia conjunta entre totes les forces polítiques per fer front a la sobrepoblació

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha anunciat, en la posterior roda de premsa de la junta de portaveus, que la formació ha registrat una interpel·lació relativa a saturació i pressió humana.

«Consideram que el Parlament ha de debatre i establir una estratègia clara per fer front a la saturació i sobrepoblació. El creixement poblacional no s'ha produït aquest estiu, fa molts d'anys que està en marxa i arriba un moment que és insostenible», ha declarat el portaveu.

Així mateix, Melià ha explicat que en 50 anys la població de les Illes Balears s'ha vist incrementada un 125%. «L'any 1971 a les Illes Balears hi havia 545.498 habitants, mentre que l'any 2020 érem 1.219.423 habitants. No hi ha paral·lelismes a cap altra banda del món».

Amb tot, el diputat ha indicat que correspon al Govern de les Illes Balears iniciar un procés per canviar aquesta tendència. «És insostenible des de tots els punts de vista. Hem de ser més valents. A les Illes Balears no hi cap tothom. El Govern ha de prendre mesures, territorials, turístiques, de model productiu, en matèria fiscal per intentar capgirar aquesta tendència i estabilitzar la població».