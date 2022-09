El Pi insta el Consell a «salvar» la fira de teatre infantil i juvenil FIET

El Pi-Proposta per les Illes Balears reclama al Consell de Mallorca que doti dels recursos econòmics necessaris perquè la fira de teatre infantil i juvenil FIET de Vilafranca no desaparegui. La Xerxa de Teatre, entitat organitzadora d’aquest esdeveniment, s’ha quedat pràcticament sense ajudes de les institucions i això fa perillar la continuïtat de la fira. Per això, El Pi reclama que se’ls ajudi i així «apostar pel sector cultural i la seva indústria».

La portaveu de la formació a la institució insular, Xisca Mora, assegura que s’ha de potenciar el protagonisme de la gestió cultural amb entitats, associacions, fundacions, promotors i particulars. «La cultura és l’eina per preservar part de la nostra història i esdeveniments com aquests ajuden a donar a conèixer les nostres tradicions i el nostre patrimoni», ha remarcat.

«Per això presentam aquesta moció», diu Mora, «perquè en cap cas es poden perdre iniciatives com la fira de teatre infantil i juvenil FIET; una iniciativa que veu perillar la seva continuïtat i ha hagut de recórrer al mecenatge privat per subsistir».

El Pi, a més, demana que es creï un fòrum de coordinació interinstitucional per al foment de la cultura, les indústries culturals i creatives, fomentar l’intercanvi entre municipis i illes; donar més protagonisme a la gestió cultural i implementar grans esdeveniments culturals i intercanvis culturals de referència internacional.

Xisca Mora, acompanyada del vicepresident d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Jaume Monserrat, ha sentenciat: «La cultura és l’element que ens identifica i vertebra la nostra identitat com a poble».