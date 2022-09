El PSIB remarca que l'informe sobre les menors tutelades és «un esborrany fet per un membre del Partit Popular Europeu»

La portaveu del PSIB al Parlament, Pilar Costa, ha assegurat aquest dimarts que el document de la Comissió de Peticions de l'Eurocambra sobre els casos d'explotació sexual de menors tutelades és «un esborrany d’un informe que ha elaborat un membre del Partit Popular Europeu, el qual ara el Partit Popular de les Illes Balears fa venir bé per demanar responsabilitats polítiques d’un problema que és molt greu i que, malauradament, no només passa a Balears, sinó a tot Europa i arreu del món».

Així, ha lamentat que el Partit Popular de les Balears, «en un tema tan sensible i tan greu com és el de l’explotació sexual infantil i adolescent, torni a traspassar qualsevol límit, fent acusacions, i donant per bo un esborrany d’un informe elaborat per un company de partit».

La portaveu parlamentària socialista ha fet aquestes declaracions en resposta a les valoracions fetes per la presidenta del PP de les Balears sobre l’esborrany elaborat per Peter Jhar, diputat del Partit Popular Europeu (PPE) i cap de la delegació d’eurodiputats que el passat mes d’abril visità Mallorca en una missió de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, presidida per la diputada del PP Dolors Montserrat.

Costa també ha lamentat que reaccions com aquestes «diuen molt poc d’un partit que vol ser seriós i que vol tenir responsabilitats de govern». «És el partit majoritari de l’oposició i, no obstant això, es comporten com el partit de l’enrabiada, del no a tot i dels pals a les rodes; es comporten de qualsevol manera menys la d’un partit que vol donar solucions a la gent».

La portaveu ha fet èmfasi en el fet que «es tracta d’un esborrany redactat pel cap de la delegació i al qual s’han d’incloure les recomanacions i conclusions de la resta de diputats del Parlament Europeu que varen formar part de la missió. Un cop incorporades les esmenes al text que s’aprovin, aquest es durà a votació en el si de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu».