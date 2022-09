MÉS per Calvià celebra l'ampliació de la reserva marina de les illes del Toro i de les Malgrats

MÉS per Calvià ha celebrat aquest dilluns l'aprovació per part del Consell de Govern del decret d'ampliació i regulació de les activitats d'extracció de flora i de fauna marina i les activitats subaquàtiques de la reserva marina de les illes del Toro i de les Malgrats. Amb aquesta aprovació, la superfície total d'ambdues reserves marines s'amplia de les 227 hectàrees fins a les 2.952 hectàrees, és a dir, 13 vegades més que la superfície actual.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a l'acord aprovat el setembre de 2020 per part del Ple de l'Ajuntament de Calvià, a proposta de l'Àrea de Medi Ambient, lidera per MÉS per Calvià i pel regidor Rafel Sedano, d'instar el Govern a iniciar l'expedient per unificar i ampliar les reserves marines actuals. Els motius de l'aprovació foren el bon estat ambiental de cala Rafaubetx, i l'existència d'hàbitats bentònics de gran valor, com praderies de posidònia i formacions de coral·ligen, que poden contenir poblacions de peixos amb valors de diversitat i biomassa molt superiors als observats.

El regidor Sedano ha apuntat que «el compromís de MÉS per Calvià amb el medi ambient i amb la preservació del nostre patrimoni natural és inqüestionable i avui celebram una fita històrica que venim reivindicant des de fa anys, juntament amb les entitats ecologistes d'aquesta terra». Sedano ha assegurat que «des de MÉS per Calvià seguirem treballant de la mà de les entitats ecologistes per aconseguir ampliar aquesta reserva fins a la badia de Palma i els illots del Sec i la Porrassa».

Des de MÉS per Mallorca també han volgut posar en valor la tasca iniciada durant la passada legislatura per part de la Conselleria de Medi Ambient i per l'aleshores conseller Vicenç Vidal pel que fa a reserves marines.