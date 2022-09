El Pi aposta per combatre la saturació turística i proposa ampliar la regulació del canvi d'ús

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat aquest dissabte, davant les escales de la Seu de Palma, una bateria de propostes per fer front a la saturació turística i que defensarà com a interpel·lació en el pròxim període de sessions parlamentàries.

En primer lloc, la formació ha proposat ampliar la regulació del canvi d'ús per eliminar places obsoletes i de baixa qualitat. «A iniciativa d'El Pi, la nova llei turística incorpora el canvi d'ús, que permet que establiments turístics d'una o dues estrelles es puguin reconvertir en habitatges, centres de salut o en edificis administratius i de recerca», ha explicat la diputada Maria Antònia Sureda.

En aquest sentit, la diputada ha afegit que la nova proposta de la formació, que durant la negociació de la llei el Govern no va acceptar, inclou que si un establiment hoteler es reconverteix en un edifici residencial es pugui modular el percentatge obligatori del 50% d'habitatges de protecció oficial o que s'estableixin beneficis urbanístics. Com a contrapartida hi hauria la possibilitat que s'eliminin del mercat també un percentatge de places turístiques, opció que la normativa actual de canvi d'ús no permet.

Per part seva, Josep Melià, portaveu de la formació, ha posat l'accent en el creixement urbanístic aprovat per l'Ajuntament de Palma i que algunes entitats calculen que suposarà 60.000 nous habitants i més de 400 hectàrees de sòl urbanitzable.

Segons Melià, «s'ha de fer una aposta clara per la contenció del creixement i avançar cap a una ciutat més compacta. L'any 1998 la població de Palma era de 319.000 persones i l'any 2021 de 419.000. El pacte de Cort s'omple la boca de saturació, però prenen mesures a la inversa, per incrementar precisament la pressió humana amb més desenvolupament urbanístic».

Finalment, Jaume Monserrat, vicepresident d'El Pi, ha reclamat recuperar tots els fons de l'ecotaxa per les externalitats negatives del turisme. «Estam cansats que el Govern utilitzi l'ecotaxa com un calaix de sastre per finançar projectes que no tenen res a veure amb la filosofia inicial. Com sempre, l'esquerra només ven màrqueting i titulars, però a l'hora d'actuar i prendre decisions valentes i fer servir els fons per anar cap a un canvi real del model turístic, fan servir el finançament per a tot manco per minvar la saturació».