El Pi: «El Govern no ha estat capaç de defensar els interessos dels docents de les Illes Balears davant Madrid»

El Pi-Proposta per les Illes Balears s’ha reunit amb el sindicat STEI Intersindical per a conèixer de primera mà quines són les problemàtiques que s’han trobat a l’inici de curs amb l’aplicació de la nova normativa educativa LOMLOE.

«El Govern no ha estat capaç de defensar els interessos dels docents de les Illes Balears davant Madrid», ha assegurat Maria Antònia Sureda, diputada d’El Pi al Parlament. «Igual que nosaltres, els sindicats educatius demanaven un ajornament de l’aplicació dels nous currículums de la nova llei educativa, cosa que no han fet i que enguany pateixen i patiran tot el professorat. No han pogut rebre formació i això es veurà reflectit a l’hora d’aplicar aquesta nova legislació», ha remarcat.

Sureda, acompanyada d’Antoni Salas i Jaume Monserrat, membres de l’executiva d’El Pi-Proposta per les Illes, també ha fet esment diverses reivindicacions de la formació: com la construcció de noves infraestructures educatives (com l’IES Son Ferriol o el CEIP de Campos); la gratuïtat de l’educació 0-3 anys («que ens ho han venut com universal, però no ho és, perquè no arribarà a totes les famílies») o l’ampliació dels pressuposts en la partida educativa.

En definitiva, El Pi demana que el Govern compleixi amb els seus «compromisos educatius» i recordi que l’educació és «clau per al futur de les Illes Balears».