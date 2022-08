Pere Soler presenta una moció al Consell de Mallorca per a reformar i reduir l’estructura i la despesa de la institució

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Consells Insulars i davant les circumstàncies actuals que contemplen una possible crisi econòmica, el conseller Pere Soler ha presentat una moció per a reduir la despesa que es destina a l’estructura directiva de l’equip de govern, els departaments, les entitats adscrites i els grups polítics.

Pere Soler ha recordat que, des de l’any 2011, «la Unió Europea demana que les institucions públiques espanyoles avancin en una sèrie de reformes estructurals, una petició que s’ha intensificat amb la dotació dels nous fons de recuperació derivats de la crisi del coronavirus». «Aquesta demanda, reforçada per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i l’emergència energètica, obliga els càrrecs públics a donar exemple i marcar el camí per millorar l’eficiència de la despesa pública i que no acabin pagant sempre els ciutadans les retallades», ha dit Soler.

Tenint en compte el context actual, Soler proposarà reduir l’estructura política del Consell de Mallorca. Concretament, la iniciativa posa el focus en l’estructura directiva de l’equip de govern, els departaments, les entitats adscrites i en els grups polítics.

La moció contempla reduir la despesa corrent de la directiva de govern un 20% i un 50% les assignacions per als grups polítics amb representació al Consell. «Moltes vegades aquestes assignacions acaben dins els respectius partits, quan haurien de servir per millorar la tasca institucional de cada grup», ha explicat Soler.

Finalment, pel que fa al personal adscrit als grups polítics, Pere Soler instarà el Consell a reduir en un 50% la partida pressupostària destinada a aquest concepte.

«Els ciutadans hauran de fer sacrificis si els pronòstics econòmics i energètics es compleixen de cara a l’hivern. Per això, és el moment que l’equip de govern i els grups polítics del Consell de Mallorca siguin els primers a fer una passa endavant i assumeixin la responsabilitat que els pertoca. Si no, sempre paguen els mateixos», ha acabat Soler.