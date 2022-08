Mir: «En altres moments la promoció turística va poder tenir sentit, però ara s'ha d'acabar»

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha reclamat un debat «ampli i honest» que pugui derivar en un pacte de país entre forces polítiques i administracions competents per prohibir la promoció turística o plantejar-se «congelar o detenir» qualsevol estratègia en aquest sentit.

El conseller ha argumentat que més enllà de les darreres polèmiques sorgides en el Consell i en l'Ajuntament, el tema de fons és que és necessari posar sobre la taula el sentit de la promoció turística.

«Estam hipermegapromocionats per l'efecte acumulat de les anteriors dècades i hem arribat a un punt de pressió antròpica i saturació turística que fa necessari l'acord entre partits i administracions, especialment després del que hem vist aquest estiu. En altres moments la promoció turística va poder tenir sentit, però ara s'ha d'acabar», apunta.

En relació a la proposta concebuda aquest dilluns per Cort, Mir s'ha mostrat «prudent» abans de conèixer en què es concreta finalment.

Segons el responsable de Medi Ambient i Territori del Govern, és un debat «del qual ja no es pot escapar». Per a Mir, la problemàtica ja arriba no només als mateixos residents sinó també als turistes, entre els quals «ja ha arribat la percepció que la saturació és evident i que ara es troben problemes per gaudir de les Illes que abans no hi havia».

El conseller reconeix que no és habitual que un representant del Govern parli en aquests terminis de temes com la promoció o la contenció, que «fins fa poc eren tabú i intocables», però assegura que ho fa «per convicció» i perquè creu que un representant públic «ha d'intentar analitzar la realitat per tractar de trobar solucions».

Per altra banda, afirma que mai s'ha sentit sol en el Consell de Govern defensant aquests plantejaments, tot i les «sanes discrepàncies», perquè des de la seva trajectòria investigadora i acadèmica defensa teories i arguments sobre les quals ha treballat i publicat.

«MÉS per Mallorca és l'únic partit que ha parlat de manera tan clara», afegeix, i reclama que tots els partits també es posicionin clarament sobre l'estratègia a seguir pel que fa al model turístic.