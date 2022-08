El PSIB prepara una campanya per a explicar a la ciutadania «com s’ha transformat la realitat de les Balears cap a millor aquests 7 anys»

El PSIB-PSOE ha reunit de manera ordinària i presencial aquest dilluns la Comissió Executiva, que ha presidit la Secretària General del partit, Francina Armengol. Alfonso Rodríguez, portaveu del partit, ha explicat en roda de premsa les dues propostes de resolució que s’han aprovat en relació amb la gratuïtat de l’educació de 2 a 3 anys i les mesures d’estalvi energètic recentment aprovades.

D’aquesta manera, Rodríguez ha explicat que el PSIB-PSOE està preparant «una campanya informativa, a peu de carrer, per a explicar a la ciutadania com s’ha transformat la realitat de les Illes Balears cap a millor aquests 7 anys». i hi ha afegit que «els socialistes no hem deixat de banda la presència al carrer en cap moment, i així ho vàrem fer amb tota una campanya explicativa de la Llei Turística als diferents municipis de les Balears».

El portaveu del PSIB ha exposat que «començam el curs polític amb força, optimisme i preparats per a explicar la gestió progressista d’aquests anys perquè el nostre objectiu és continuar transformant les Illes Balears a partir de maig del 2023». «Els socialistes tenim clar que tenim projecte i tenim a una líder que ha demostrat estar al costat de la gent als moments més durs per a aquesta terra, la millor líder que pot tenir Balears per continuar transformant aquesta terra», ha dit el portaveu.

A més, Rodríguez ha repassat les següents passes a seguir per part del PSIB-PSOE durant la tardor i l’hivern que passen per «treballar per a tenir el calendari electoral i l’elecció de les candidatures tal com exigeix el PSOE, fer campanyes informatives per explicar les principals polítiques -una campanya que durà el nom de ‘Factoria de Transformació’- i, finalment, organitzar la Conferència Política, a principis de 2023, per definir els principals eixos per a la nostra comunitat autònoma».

Propostes de resolució aprovades per l’Executiva

La Comissió Executiva del PSIB-PSOE ha aprovat una proposta de resolució per a donar suport al Govern en l’inici de la progressiva gratuïtat i universalització de l’etapa educativa de 0-3 anys, que comença aquest setembre amb els infants de 2 a 3 anys.

També, la Comissió Executiva del PSIB-PSOE ha aprovat una proposta de resolució per a donar suport a les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Congrés dels Diputats la setmana passada sense el vot favorable del Partit Popular.