MÉS per Palma demana retirar el projecte que vol promocionar la Platja de Palma a través d'influencers

MÉS per Palma sol·licitarà la retirada del projecte 'Digital Farm' amb el qual Cort pretén destinar 1,4 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a promocionar la Platja de Palma a través d'influencers. L'Ajuntament de Palma vol atreure «un turisme de qualitat» i convertir la zona en «pol d'atracció de nòmades digitals».

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat i candidata de MÉS per Palma a la batlia de Cort, Neus Truyol, ha anunciat que demanarà la retirada del projecte i ha recordat que «la formació ecosobiranista considera que la promoció turística ha de passar a la història».

«En un moment com l'actual, de massificació turística, MÉS per Palma creu que no és necessària una major promoció turística, sinó que el que necessita és un canvi de model», ha assegurat.

També ha destacat que ha sol·licitat «al PSOE de Palma que clarifiqui quin és el seu objectiu amb aquest projecte d'1,4 milions que, juntament amb uns altres 11, es presentarà a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible».

«Quan a principis del mes d'agost, els partits que formam part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma, ens reunirem per plantejar els projectes que es volien presentar a la Comissió, en cap cas es va parlar de projectes de promoció turística», ha incidit.

Per aquest motiu, Truyol ha afegit que «en cas que l'objectiu d'aquest projecte sigui promoure la promoció turística, MÉS per Palma sol·licitarà que sigui retirat» sense perjudici dels altres 11 que la Junta de govern de Cort ha pactat presentar a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i que «responen a les necessitats dels veïnats de Palma».