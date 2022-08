El PSOE lamenta que el PP «hagi donat l'esquena als ciutadans de les Balears»

El portaveu del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, ha lamentat aquest divendres que el Partit Popular «hagi donat l'esquena als ciutadans» de les Balears amb el vot en contra al Congrés espanyol dels Diputats del Decret Llei d'Estalvi Energètic que, entre altres coses, permetrà que un milió d'estudiants de les Illes rebin 400 euros més a la seva beca, 450 milions d'euros en ajudes directes al sector del transport i les bonificacions del transport públic.

D'aquesta manera, Rodríguez ha incidit que «la senyora Prohens ha demostrat estar en contra amb el seu vot i ha deixat de banda els interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Balears per interessos polítics i partidistes», i hi ha afegit que «amb el seu vot negatiu ha intentat dificultar que milers de persones es beneficiïn del transport públic gratuït o que milers d'estudiants puguin veure augmentada la seva beca per estudiar».

«La senyora Prohens quan vota en contra al Congrés espanyol dels Diputats hauria d'explicar si no vol que més de 8.000 estudiants de les Balears vegin incrementada la seva beca o no vol que més de 300.000 usuaris del transport públic a les Illes puguin viatjar de manera gratuïta o amb un descompte de fins al 70%», ha exposat el portaveu que ha matisat que «són mesures que van dirigides a les classes populars i treballadores, és a dir, a la major part dels ciutadans».

Per a aquest motiu, Rodríguez ha demanat que «per a qui governa el PP? A qui dona suport la senyora Prohens?». «Ja sabem el que han fet fins ara votant 'no' a la reforma laboral, a la pujada del salari mínim interprofessional, a la revalorització de les pensions, als ERTO...», ha subratllat Rodríguez que hi ha afegit que «esperam que el PP comenci a estar al costat dels pensionistes, dels treballadors i de la ciutadania en general perquè, a hores d'ara, ni estan ni se'ls espera».

Per la seva banda, el diputat del PSIB-PSOE al Congrés espanyol dels Diputats, Pere Joan Pons, ha coincidit amb el portaveu i ha expressat que «el PP de Marga Prohens ha intentat boicotejar les ajudes per a estudiants, les ajudes per als transportistes, les bonificacions del transport públic i les mesures d'estalvi energètic, que ja s'estan aplicant als països de la Unió Europea».

«No entenem què fa la senyora Prohens reclamant mesures per a les Balears, quan, després, al Congrés espanyol vota en contra, amb el seu ditet, a mesures que sí que van dirigides i beneficien als ciutadans illencs», ha expressat Pons qui ha dit que «hem de ser eficients i sostenibles i això passa per les mesures que s'han aprovat i que s'estan fent també a Europa, però ens preocupa la deriva negacionista del PP».