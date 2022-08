Podemos reclama l'aplicació «amb urgència» de la Llei de Garantia de la Llibertat Sexual a les Balears

Podemos Illes Balears ha reclamat l'aplicació «amb urgència» a les Balears de la Llei de Garantia de la Llibertat Sexual, coneguda com a Llei del 'només sí és sí', i aprovada aquest dijous al Congrés espanyol.

En una nota de premsa, la formació ha explicat que aquesta aplicació suposa que els propers pressupostos autonòmics contemplin, per exemple, l'obligatorietat de l'educació sexual o l'atenció integral de totes les víctimes de violències sexuals.

La diputada de la formació al Congrés Lucía Muñoz ha recordat que les dades publicades pel Ministeri de l'Interior a l'Informe sobre Violència contra la Dona són «molt preocupants» perquè mostren que la taxa de victimitzacions per violència sexual a les Balears dobla la mitjana estatal.

Muñoz ha lamentat, per altra banda, «els intents per obstaculitzar la llei per part del PP que han endarrerit la seva aprovació, deixant durant setmanes les dones més desprotegides davant de les violències sexuals».

La coordinadora de la formació a les Balears i també diputada al Congrés, Antònia Jover, ha celebrat juntament amb Muñoz l'aprovació de la norma. Jover ha destacat que es tracta d'un èxit del moviment feminista que «va sortir al carrer a donar suport a la víctima de la Manada i va dir que allò no va ser un abús sinó una violació».

La coordinadora ha ressaltat que es tracta d'un «canvi de paradigma en posar al centre el consentiment, ja que no mostrar oposició no podrà ser una excusa per actuar en contra de la voluntat de la víctima».