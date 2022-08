El Pi i Escola Catòlica denuncien la «improvisació» i «incertesa» generada pel decret de gratuïtat de l’etapa educativa 2-3

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha criticat la «improvisació» i «manca de diàleg» per part del Govern en l’aplicació de la gratuïtat de l’etapa 2-3 «a cop de decret i sense tenir en compte l’escola concertada i els ajuntaments». «Ara, a pocs dies de començar el curs escolar, ens trobam que en ple estiu, aproven un decret per aplicar aquesta mesura que l’únic que fa és donar inseguretat jurídica», han remarcat.

Així mateix, el president ha recordat que durant la tramitació de la Llei d’Educació la formació va presentar una esmena perquè s'implementés la gratuïtat universal de 0-3 i el Govern no la va acceptar. «El Govern s'omple la boca de diàleg i pacte, però a l'hora de la realitat tiren pel dret sense consensuar-ho amb ningú», denuncien.

En aquest mateix sentit, Gili ha anunciat que la formació s’abstendrà a la votació del decret i demanarà que es tramiti com a projecte de llei, perquè, per una banda, «compartim la idea de fons, ara bé no podem acceptar que per una implementació deficient moltes famílies no puguin tenir educació gratuïta».

La presidenta d’Escola Catòlica, Llúcia Salleras, ha manifestat la seva preocupació per les escoletes que estan en procés d’autorització per entrar dins la xarxa complementària i que el decret no les contempla, ja que després de fer una inversió per adaptar-se podrien quedar sense demanda perquè no han pogut oferir la gratuïtat parcial del servei.

«A cinc dies de l’entrada de la gratuïtat tenim molts de dubtes i incerteses que no tenim resoltes per Conselleria, no tenim el conveni específic que s’ha de signar, i, per tant, no sabem si podrem complir les condicions que s’hauran de complir», ha conclòs Salleras.