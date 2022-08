Mir: «La pressió humana sempre estarà fora de les competències del Govern si no tenim la capacitat de controlar el nombre d'operacions i el flux de visitants»

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha demanat reconèixer «la realitat de la massificació turística», tot i que ha recordat que el Govern no té les competències de ports i aeroports per a afrontar la problemàtica.

En una roda de premsa, després de ser demanat per les queixes davant la massificació de les Illes, Mir ha assegurat aquest dijous que s'han sobrepassat «tots els límits» i ha convidat totes les administracions a unir-se a un «debat com a societat».

«La capacitat d'interferir en ports i aeroports és imprescindible. La pressió humana sempre estarà fora de les competències del Govern si no tenim la capacitat de controlar el nombre d'operacions i el flux de visitants», ha explicat.

En aquest sentit, ha subratllat que les Balears són la comunitat autònoma que més polítiques ambientals ha executat per l'ampliació d'hectàrees marines protegides i lleis pioneres com la Llei de Canvi Climàtic i la Llei de Residus, així com la de protecció a la posidònia.

«Les Balears han fet molt, però la situació que s'ha viscut aquest estiu ens demana reflexionar», ha lamentat després de demanar a totes les formacions polítiques que es posicionin sobre quin model proposen per a les Illes.