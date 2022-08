MÉS per Palma assegura que desconeixia que el conveni amb el RCD Mallorca incloïa finançament per part de l'Ajuntament

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digna i Sostenibilitat a l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha assegurat aquest dimarts que el seu grup, MÉS per Palma, desconeixia que l'acord amb el RCD Mallorca incloïa finançament per part de l'Ajuntament.

«Ens vàrem assabentar perquè els nostres companys al Consell de Mallorca ens varen explicar que dins del conveni aprovat a la Fundació Mallorca Turisme hi havia finançament per part de l'Ajuntament de Palma», ha afirmat en declaracions als mitjans, alhora que ha afegit que «en cap moment» s'havia parlat com a Ajuntament de cap mena de finançament.

Segons ha afegit, es va traslladar als socis de govern al Consistori que no es donaria suport a cap aportació per part del Consistori.

L'edil de MÉS per Palma ha insistit que en el context actual no s'ha de fer cap patrocini turístic «ni el Mallorca ni cap entitat». «La promoció turística ha de passar a la història, Mallorca no en necessita més», ha conclòs.