[VÍDEO] Conferència d'Alex Salmond: «un referèndum mai pot ser il·legal»

L'exprimer ministre escocès i líder de l'Alba Party, Alex Salmond, ha defensat aquest dissabte que les independències d'Escòcia i Catalunya depenen del «treball, la persistència i l'estratègia» i d'arribar fins al final una vegada marcada una estratègia.

Ha pronunciat davant unes 300 persones la conferència 'El dret a la independència' a Prada de Conflent (Catalunya Nord) durant la 54 edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), presentat per Anna Arqué, portaveu de la International Commission of European Citizens.

Salmond ha afirmat que no ha de dir a Catalunya com independitzar-se, però ha dit que els polítics independentistes no poden portar als ciutadans fins al cim d'una muntanya i després deixar-los caure, sinó persistir fins a aconseguir l'objectiu.

Veu Catalunya amb possibilitats de tenir un Estat propi, però considera que les claus són un «valent suport popular» i saber portar fins al final una estratègia concreta.

S'ha mostrat comprensiu amb el descoratjament entre la ciutadania independentista, però considera que els processos escocès i català estan avançant: ha posat com a exemple que a Escòcia al principi tot semblava inimaginable però s'han pogut fer passes importants, fins i tot acordar un referèndum.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon (SNP), va anunciar al juny el seu projecte de referèndum per al 19 d'octubre de 2023, però l'encara primer ministre britànic, Boris Jonhson, ho va descartar recordant el resultat de 2014 (el 'no' va guanyar amb el 55%), i el Govern del Regne Unit va presentar el 9 d'agost en el Tribunal Suprem arguments en contra.

Molt esperançat

«Estic molt esperançat», ha dit sobre les possibilitats de l'independentisme escocès, encara que també veu molts obstacles; per exemple, el que pugui dir el Tribunal Suprem britànic.

Quan se li ha preguntat si la dimissió de Boris Johnson pot beneficiar l'aspiració d'independència, ha respost que els candidats a succeir-lo són «pitjors» que Johnson davant l'independentisme.

Fins i tot ha definit com a «gegant» al primer ministre que va acceptar el referèndum, David Cameron, en comparació amb els dirigents britànics actuals.

Malgrat tot, ha recordat que Cameron va començar a espantar-se quan va veure que podia perdre la consulta de 2014 i llavors va demanar a líders europeus que fessin declaracions a favor seu.

En conseqüència, Salmond ha considerat que la qüestió no és qui es té davant, sinó que Escòcia demostri una voluntat independentista ferma.

Per això, ha afirmat una vegada més que Escòcia ha d'afrontar el seu objectiu de 2014 amb suport social, però sobretot que el Govern escocès tengui una estratègia preparada si es guanya el referèndum.

Escòcia, Irlanda, Catalunya

Salmond ha demanat «més cooperació i intercanvi d'idees» entre Escòcia, Irlanda i Catalunya per a enfortir-se, en comptes de mirar-se a si mateixos, i les ha definit com tres nacions europees històriques amb cultures i identitats tan fortes com les altres europees.

«El dret d'aquestes tres nacions a la independència és indiscutible. L'aplicació pràctica només es pot trobar en el camp de la política», ha afegit.

Ha assegurat que «un referèndum mai pot ser il·legal» perquè no pot ser il·legal consultar a la ciutadania, i ha contrastat el rebuig d'Espanya que el Regne Unit sí que va acceptar un referèndum.

A més, ha defensat la via pacífica: «Ens poden inflingir violència i poder de l'Estat, però mai els hem de correspondre, sota cap circumstància».

Quant a buscar suport en autoritats internacionals, ha dit que «poden ser útils com a part del procés d'independència, però no donaran resposta a les ambicions catalanes o escoceses».

També ha considerat que no cal limitar-se a defensar la independència per si mateixa, sinó pels beneficis socials futurs que pugui comportar.

Podeu recuperar la conferència sencera en el següent vídeo: