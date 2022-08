MÉS per Mallorca trasllada a la presidenta Cladera les seves exigències

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, i la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, han traslladat aquest dimecres a través d'una carta remesa a la presidenta insular, la socialista Catalina Cladera, les exigències de la formació ecosobiranista de cara a la reunió del Pacte al Consell prevista per aquest dijous.

En aquest sentit, Alzamora i Busquets han apuntat que l'exigència de la seva formació és la de revocar l'acord de la Fundació Mallorca Turisme que pretén destinar 1,8 milions d'euros a promoció turística a través d'un conveni amb el Reial Mallorca. A més, proposen destinar aquesta partida a la promoció de l'esport, amb ajudes a tots els clubs esportius de l'illa de Mallorca, de totes les modalitats i categories i, òbviament, també al Mallorca si compleix els requisits. La proposta inclou esports minoritaris i posa èmfasi en la promoció de l'esport escolar i el femení.

A la carta remesa a Cladera, des de MÉS per Mallorca li recorden que als Acords de Raixa, signats personalment per ella mateixa, hi està plasmat l'acord d'impulsar un pacte pel turisme sostenible amb criteris socials, de contenció i equilibri territorial i paisatgístic, amb la implicació de totes les administracions i dels agents socials i econòmics vinculats al turisme de l'illa, per cercar el consens social.

Des de la formació ecosobiranista assenyalen que el model de promoció turística proposat per part del PSIB-PSOE és un model caducat, i l'emergència de saturació a la qual hem arribat ens obliga caminar cap a un canvi de model i d'estratègia, defugint del tradicional mercat de sol i platja i de turisme de masses.

Finalment, Alzamora i Busquets han traslladat a Cladera la voluntat de MÉS per Mallorca de continuar treballant per aquesta terra i la seva gent, i també el seu compromís amb els Acords de Raixa i amb el Pacte del Consell i asseguren que l'únic camí és complir-los i, qui se'n desmarqui, no comptarà amb la formació ecosobiranista.