El Govern destina 1,3 milions d’euros per a la compra de vehicles elèctrics per a entitats del Tercer Sector Social

La Conselleria d’Afers Socials i Esports posa a disposició de les entitats socials del tercer sector una nova convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses per a l’adquisició de vehicles elèctrics i també per a l’adquisició i/o manteniment d’eines informàtiques i tecnològiques utilitzades en la prestació de serveis socials a les Illes Balears. La convocatòria d’enguany disposa d’un import de 1.378.642 euros, un finançament que prové del 0,7 % de l’IRPF Social i sufragarà inversions que les entitats socials hauran de fer durant els anys 2023 i 2024.

Les entitats empren per a les seves necessitats els vehicles adquirits. Generalment per als desplaçaments dels usuaris, ja siguin persones amb necessitats de suport, gent gran i/o amb mobilitat reduïda o usuaris amb malalties mentals, per al seu trasllat per a excursions, sortides, acompanyament al metge, moviments entre centres...

Amb aquesta convocatòria, les entitats poden optar a un ajut màxim de 60.000 euros per adquirir vehicles elèctrics (Línia 1), mentre que l'ajuda per a l'adquisició o manteniment d'eines informàtiques i tecnològiques (Línia 2) pot ser de fins a 3.000 euros.

Les entitats interessades poden sol·licitar una subvenció per cada una de les línies fins al 24 d'agost. La informació completa es troba disponible en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del 26 de juliol de 2022.

2,88 milions d'euros des de 2019

Va ser l’any 2019 quan la Conselleria d’Afers Socials va treure la primera convocatòria per finançar la renovació de vehicles que les entitats del Tercer Sector utilitzen per atendre les necessitats de transport dels seus centres. Des de llavors, un total de 26 entitats han rebut finançament per a l’adquisició d’un total de 41 vehicles. La primera convocatòria va ser per a vehicles híbrids (13) i ja les següents (28), amb més oferta al mercat, només per a elèctrics.

En la primera convocatòria, 2019, en què els vehicles adquirits varen ser híbrids, es varen destinar 351.574 euros a un total de 13 entitats. A partir del 2020 els vehicles adquirits passaren a ser elèctrics i es varen destinar 596.355 euros a 15 entitats i el 2021, 558.963 euros a 13 entitats.

Des de 2019, aquestes quanties, sumades al pressupost de la nova convocatòria, suposen un total de 2.885.534 euros destinats a l’adquisició de vehicles elèctrics i l’adquisició i/o manteniment d’eines informàtiques i tecnològiques utilitzats en la prestació de serveis socials a les Illes Balears.