El PSOE critica amb duresa «la manca de projecte» de Prohens en matèria de comerç

El portaveu del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, ha convidat Marga Prohens a explicar als ciutadans «clarament» quin és «el PP que s'han de creure, si aquell que aposta per les grans superfícies quan governa o el que diu que defensa el petit comerç quan està a l'oposició».

«Prohens recordarà el suport del seu partit, amb Bauzá, Isern i el mateix Jaime Martínez, als megaprojectes de grans superfícies com el de ses Fontallenes», ha recordat Rodríguez, posant en relleu que aquest suport era i és «incompatible amb la defensa del petit comerç» de què treu pit ara el PP des de l'oposició.

Així, el portaveu del PSOE convida el PP a «aclarir-se» i a contestar una pregunta molt clara: «Defensen les grans superfícies comercials o el petit comerç?» O, el que és el mateix, Rodríguez demana a Prohens que expliqui amb claredat «a quin PP haurien de creure els ciutadans, si al que diu que defensa el petit comerç o el que aposta per les grans superfícies quan governa». «Aquest és el dubte i la pregunta que ens feim tots», ha dit el portaveu.

Es tracta, segons Rodríguez, d'una manca de projecte polític del principal partit de l'oposició que «ja no sorprèn tant». «Ja no sorprèn tant el costum del PP de dir una cosa des de l'oposició i de fer-ne una d'altra des del govern». En aquest sentit, Rodríguez ha recordat que es tracta del mateix que fan amb altres qüestions, especialment la fiscalitat. «Es cansen d'abaixar impostos quan fan oposició, però després els apugen quan governen», ha recordat.

«Aquests dies, amb l'excusa de criticar les mesures d'estalvi energètic com a inútils, tot i que les dades ja els estan desmentint amb puntes d'estalvis de més del 5%, ara tornen a ser els principals defensors del petit comerç», ha asseverat Rodríguez, recordant que quan governen, demostren just el contrari, «apostant decididament per les grans superfícies comercials que, precisament, ofeguen el petit comerç».