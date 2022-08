Crisi al PP d'Inca: dos dels tres regidors abandonen el grup municipal

El grup municipal del PP a l'Ajuntament d'Inca ha entrat en liquidació. Dos dels seus tres membres han abandonat el grup, però fan comptes mantenir l'acta de regidors i passar a formar part del grup de regidors no adscrits.

Fèlix Sànchez, el portaveu del grup municipal conservador i la regidora Sonia Franco, han deixat de formar part de la disciplina del PP, de fet, Sánchez ha abandonat la militància i Franco es va presentar com a independent, és a dir, no era militant del PP.

Tot i que els dos regidors han adduït 'motius personals' per abandonar el grup municipal, el vertader motiu és el seu enfrontament amb qui ha de ser el nou lider del PP inquer, l'empresari Pedro Mas.

De fet, el passat 10 de juny, es va fer la presentació oficial de Pedro Mas com a candidat i tot i la importància de l'acte, que va comptar amb la presència dels màxims dirigents del partit a Mallorca, cap dels tres regidors hi va ser present. Ja aleshores es va especular amb la possible dissolució del grup municipal del PP a Inca.