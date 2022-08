Armengol: «Em compromet a continuar donant suport al poble sahrauí i al referèndum d'autodeterminació per a un poble sotmès de manera injusta»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha mostrat el seu suport al poble sahrauí, que està «sotmès de manera injusta», i ha agraït de manera «infinita» la labor de les famílies acollidores de Balears, «que demostren la solidaritat» de les Illes.

Així s'ha expressat la cap de l'Executiu durant l'acte de recepció als nens sahrauís del programa d'estiu 'Vacances a Pau', celebrat aquest dimarts al pati del Consolat de Mar.

«Espanya té una responsabilitat directa i em compromet a continuar donant suport al poble sahrauí, als acords internacionals i al referèndum d'autodeterminació per a un poble sotmès de manera injusta», ha reiterat Armengol, que ha manifestat també la seva «alegria» per rebre un any més a aquests nins, especialment després de l'aturada de dos anys del programa a causa de la pandèmia.

En aquest punt, ha desitjat que els menors «gaudeixin d'un temps de felicitat, de companyia i de conèixer altres coses», al mateix temps que ha reconegut que, encara que és «una experiència complexa per pròpia experiència», és també «enriquidora i una de les millors».

De la seva banda, el delegat sahrauí a les Balears, Hmudi Lebsir, ha destacat la «solidaritat» del Govern i el seu «suport humanitari», al mateix temps que ha subratllat que aquest tipus d'actuacions «contribueixen a pal·liar les mancances del poble sahrauí a l'exili».

Així, ha remarcat la «importància» del programa d'estiu 'Vacances a Pau', que a més d'allunyar els nins de les «dures» condicions meteorològiques, els proporciona reconeixements mèdics, «aprenentatge d'espanyol», i «crea vincles i enforteix llaços històrics entre les dues societats».

Per part seva, la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí, Catalina Rosselló, ha expressat la seva «gran satisfacció» per reprendre el programa, així com la «generositat de les famílies acollidores».

L'acte ha comptat també amb la presència de la consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, i la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez.